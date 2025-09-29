İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5825
  • EURO
    48,8477
  • ALTIN
    5120.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görüntüler tepki çekmişti! Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran şahıs yakalandı
Güncel

Görüntüler tepki çekmişti! Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Görüntüler tepki çekmişti! Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran şahıs yakalandı
ABONE OL

Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Gereği yapıldı. Trafik zorbası yakalandı." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yer aldığını hatırlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişinin İ.B. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım."

  • şehir eşkıyası
  • taş saldırısı
  • trafik güvenliği

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.