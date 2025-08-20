İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Görüntüler tepki topladı! Turistten bayrağa saygısızlık

Kapadokya'da yabancı uyruklu bir turistin Türk bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketler büyük tepki topladı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, 'Milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez' dedi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 21:39
Görüntüler tepki topladı! Turistten bayrağa saygısızlık
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde yabancı bir turist, Türk bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu davranışı sert bir dille kınadı. Milletvekili Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya'da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir'in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Olayın takipçisi olacaklarını da vurgulayan Çalışkan, "Şiddetle kınıyorum. Bu şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yasal adımların atılması için süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

