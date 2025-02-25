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Görüntüler tepki toplamıştı! Adana'da bir kişiyi darbeden 7 zanlı yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

AA25 Şubat 2025 Salı 20:24 - Güncelleme:
Görüntüler tepki toplamıştı! Adana'da bir kişiyi darbeden 7 zanlı yakalandı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kozan ilçesinde iş yerinde bir gencin 6-7 kişi tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntülerin cep telefonuyla kaydedilip saldırganlar tarafından sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.

23 Şubat'ta Üstün Sokak civarında yaralı bir kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine giden emniyet güçlerinin K.Ş'nin (24) yaralandığını belirlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Şubat günü sabah saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar S.E. (20), A.E. (27), A.H. (17), R.K. (19), T.S.Ö. (26), M.A. (23) ile A.M.K. (19) yakalanarak alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."

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