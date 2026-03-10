İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0762
  • EURO
    51,2307
  • ALTIN
    7361.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görüntüler tepki toplamıştı! Trafikte makas atan sürücüye 90 bin lira ceza
Güncel

Görüntüler tepki toplamıştı! Trafikte makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

İzmir'de ardı ardına şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

IHA10 Mart 2026 Salı 22:32 - Güncelleme:
Görüntüler tepki toplamıştı! Trafikte makas atan sürücüye 90 bin lira ceza
ABONE OL

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın tehlikeli seyrettiği görüntüler üzerine çalışma başlattı. Altınyol üzerinden Bornova istikametine doğru ilerleyen sürücünün trafikte sürekli makas attığı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda aracı kullanan kişinin M.K. (27) olduğu belirlendi. Yakalanan sürücü M.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Olayda kullanılan araç ise 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.