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Görüntüler tepki toplamıştı! Valilikten yol kenarlarına dizilmiş cam şişelere ilişkin açıklama

Sakarya Valiliği, ormanlık alanlarda gerçekleştirilen çevre temizlik çalışmaları kapsamında toplanan cam şişe ve kağıt gibi atıkların imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiğini bildirdi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 20:21 - Güncelleme:
Görüntüler tepki toplamıştı! Valilikten yol kenarlarına dizilmiş cam şişelere ilişkin açıklama
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarınca, kentte yol kenarlarına belirli aralıklarla dizilmiş cam şişelerin ve altlarına yerleştirilmiş kağıt parçalarının görüntülendiği paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son dönemde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, ormanlık alanlarda bulunan cam şişe, kağıt ve benzeri atıkların yangın riskini artırdığı gerekçesiyle duyarlı vatandaşlarımızın öncülüğünde başlatılan çevre temizliği çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığımızın bilgisi ve denetimi dahilinde yürütülmüş olup söz konusu atıklar toplanarak imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir."

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