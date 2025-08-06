Görüntüler tepki toplamıştı! Zabıta memurlarını tehdit eden iş yeri sahibi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şenyurt Mahallesi'nde 4-5 Ağustos'taki denetim esnasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve memurları tehdit eden E.Ç ve B.Ç. hakkında İl Emniyet Müdürlüğünün tahkikatı sonucu hukuki süreç başlatıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin halkın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarına yönelik yapılan engelleme ve tehditlerin kendilerini yollarından döndürmeyeceğini aktaran Tahmazoğlu, "Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tahmazoğlu, daha sonraki paylaşımda ise iş yeri sahibi E.Ç'nin tutuklandığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığı karşılıksız kalmadı. Daha önce son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen ve hakkında işlem yapılmasına rağmen tekrar yaptığımız denetim sırasında zabıta ekiplerimize şiddet uygulayıp tehditler savuran iş yeri sahibi tutuklandı. Bugün emniyet güçlerimiz, tarım müdürlüğümüz ve zabıta ekiplerimizle birlikte tekrar denetim yaptık ve 7 kalemde 418 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ederek iş yerini kapattık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atanlara asla müsamaha göstermeyiz. Hangi şartlarda olursa olsun vatandaşlarımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz."