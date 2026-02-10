İSTANBUL 8°C / 6°C
10 Şubat 2026 Salı
  • Görüntüler tepki toplamıştı! Zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 zanlı tutuklandı
Güncel

Görüntüler tepki toplamıştı! Zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 zanlı tutuklandı

Sosyal medyada bir kişinin vinçle ayaklarından bağlanarak asıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine başlatılan çalışma kapsamında dün başkentte gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

10 Şubat 2026 Salı 21:58
Görüntüler tepki toplamıştı! Zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 zanlı tutuklandı
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirlemiş, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B, M.Ş. ve N.A. ile durumu bilmesine rağmen müdahale etmeyen iş yeri sahibi B.Ç'yi gözaltına almıştı.

Olayın meydana geldiği iş yerinde yaklaşık 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu tespit edilmişti.

