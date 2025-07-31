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Görüntüleri Bakan Kurum paylaştı! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: İçleri saray gibi güzel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İndere'de tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı. Videoda açıklamalarına yer verilen Bayram Kahraman isimli bir vatandaş ise 'Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan' dedi.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Görüntüleri Bakan Kurum paylaştı! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: İçleri saray gibi güzel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayram Kahraman'ın "Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından İndere'de tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı. Bayram Kahraman, İndere'deki çalışmalar için "Dalga geçiyorlardı, 'o kayalarda, dağda ev mi olur?' diyorlardı. Buyurun; hani kaya nerede?" dedi. 2 torunu ve eşiyle yeniden ayağa kalkmaya çalıştıklarını anlatan Kahraman, "Herkes elini taşın altına koydu. Onlar benim çocuklarımı sevindirdi. Allah da onları sevindirsin, ciğer acısı göstermesin" diye konuştu.

"YENİ BİR ADIYAMAN BURAYA YAPILDI"

Kahraman, devletin tüm imkanlarını depremzedelerin güvenli ve sağlam konutlara kavuşması için seferber ettiğine dikkat çekerek, "Ben devletime güveniyorum. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan. Buyursun yapsınlar. Kimse yapamaz bunu. 2 senenin içinde 11 il demek ne demek? Bir yeni Adıyaman buraya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Malatya'ya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Kahramanmaraş'a yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Hatay'a yapıldı. Hangi babayiğidin karıdır bunları yapmak?" dedi.

Ayşe Kahraman da İndere'deki inşa çalışmalarının büyük bir gayretle sürdüğünü ifade ederek, "Buralar önce dağdı. Kimse inanmadı ki bu evlerin olacağına. Şimdi maşallah bir Adıyaman da buraya kurulmuş. İçleri saray gibi güzel, tertemiz. Buraya gelenler bir daha geliyor, 'çok güzel evler' diyorlar. Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ İNDERE"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 363'ü iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 830 ev ve iş yerinden büyük bölümünü tamamladı. 9 bin 532 bağımsız bölüm teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de, 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi çalışıyor.

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