Görüntüleri Bakan Uraloğlu paylaştı: Havacılıkta sınıf atladık

İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da başlayan üçlü pist uygulaması sayesinde aynı anda 3 uçak havalimanına iniş gerçekleştirebiliyor.

Bakan Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanı'nda sıradan bir gün' notuyla yaptığı paylaşımda, "Arnavutköy üzerinden 3 uçak yaklaşıyor. Yan yana... 'Hangisi önce inecek?' Herkesin sorduğu soru bu... Ama cevap basit... 3'ü de aynı anda piste teker koyacak..." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda sıradan bir gün...



Arnavutköy üzerinden 3 uçak yaklaşıyor. Yan yana.... ✈️✈️✈️



"Hangisi önce inecek?"

Herkesin sorduğu soru bu... ❓



Ama cevap basit...



3'ü de aynı anda piste teker koyacak... ������



Peki diğer uçağı neden göremediniz?



Bu başarıyı... pic.twitter.com/ILhJH31EVt — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 17, 2025

Takipçilerine 'Peki diğer uçağı neden göremediniz' diye soran Uraloğlu, "Bu başarıyı kadraja sığdıramadık. Biz havacılıkta sınıf atladık. Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu sistem işidir" dedi.