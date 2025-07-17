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Görüntüleri Bakan Uraloğlu paylaştı: Havacılıkta sınıf atladık

İstanbul Havalimanı'nda 3 yolcu uçağının aynı anda iniş yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanı'nda sıradan bir gün… Arnavutköy üzerinden 3 uçak yaklaşıyor. Yan yana' dedi.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
Görüntüleri Bakan Uraloğlu paylaştı: Havacılıkta sınıf atladık
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İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da başlayan üçlü pist uygulaması sayesinde aynı anda 3 uçak havalimanına iniş gerçekleştirebiliyor.

Bakan Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanı'nda sıradan bir gün' notuyla yaptığı paylaşımda, "Arnavutköy üzerinden 3 uçak yaklaşıyor. Yan yana... 'Hangisi önce inecek?' Herkesin sorduğu soru bu... Ama cevap basit... 3'ü de aynı anda piste teker koyacak..." ifadelerini kullandı.

Takipçilerine 'Peki diğer uçağı neden göremediniz' diye soran Uraloğlu, "Bu başarıyı kadraja sığdıramadık. Biz havacılıkta sınıf atladık. Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu sistem işidir" dedi.

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