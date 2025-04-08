İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2025 Salı / 10 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0112
  • EURO
    41,5222
  • ALTIN
    3673.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görüntüleri MSB paylaştı! Mağaradan cephanelik çıktı
Güncel

Görüntüleri MSB paylaştı! Mağaradan cephanelik çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

AA8 Nisan 2025 Salı 17:01 - Güncelleme:
Görüntüleri MSB paylaştı! Mağaradan cephanelik çıktı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada, 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 şarjör, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, M16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 600 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 400 adet 14.5 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 13 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 2 Konkurs mühimmatı, 2 termal silah dürbünü, 2 gece görüş dürbünü, keskin nişancı dürbünü, 2 lazer işaretleyici, 4 telefon, Dragunov namlusu, Zagros keskin nişancı namlusu, Konkurs tetik tertibatı, 26 silah üstü monte hamili ve rüzgar ölçme cihazı ele geçirildi.

  • mağara
  • cephanelik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.