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Görüntüleri ortaya çıktı! Ateşe verip böyle kaçtı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe verip kaçan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

DHA20 Ağustos 2024 Salı 07:00 - Güncelleme:
Görüntüleri ortaya çıktı! Ateşe verip böyle kaçtı
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Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Bozcaada Baytur mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının ardından yapılan incelemelerde otluk alanı ateşe veren kişi, çevredeki deponun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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