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Görüntüleri ortaya çıktı! Sinem'in katili yakayı böyle ele verdi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini öldürüp bir mahalle bekçisini yaraladıktan sonra kaçan cinayet zanlısı, Sinop'ta bir akaryakıt istasyonundan yakıt alması sayesinde tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, çadır kurduğu Akliman mevkiinde özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 14:24 - Güncelleme:
Görüntüleri ortaya çıktı! Sinem'in katili yakayı böyle ele verdi
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı.

01 Ağustos Cuma günü saat 03.02'de Sinop Merkez'de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığının belirlenmesi üzerine, şüphelinin Sinop'ta olabileceği değerlendirildi ve bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan saha taramasında zanlının Akliman mevkiinde kamp kurduğu ve çadırda kaldığı tespit edildi.

Silahlı olabileceği bilgisi üzerine Samsun'dan özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla zanlı çadırda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde bir tabanca, 87 bin 120 TL, 100 Amerikan doları ve çeşitli kişisel eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali Eren Somun, işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek ilgili birimlere teslim edildi.

  • Sinem Topaloğlu
  • cinayet
  • sinop

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