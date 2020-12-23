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Görüntüleri paylaştı... Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki sözlerini paylaşarak 'Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...' dedi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 08:15 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 08:15
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." notuyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Önce tasarruf yapacaksın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde israfa izin vermeyeceğim' diyeceksin. Bunlar yapılmıyor. Sıra asgari ücretliye gelince para yok deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.

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