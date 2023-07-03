İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0772
  • EURO
    28,4125
  • ALTIN
    1604.08
  • BIST100
    5968.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görüntüleri Türkiye'de çekilmiş gibi servis ettiler! Provokasyonları amacına ulaşmadı
Güncel

Görüntüleri Türkiye'de çekilmiş gibi servis ettiler! Provokasyonları amacına ulaşmadı

Göç İdaresi Başkanlığı, sınır dışı edilmek üzere başkanlığa getirilen sığınmacılara ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada yayımlanan görüntülerin, Avrupa ülkesinde çekildiğini bildirdi.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Görüntüleri Türkiye'de çekilmiş gibi servis ettiler! Provokasyonları amacına ulaşmadı
ABONE OL

Göç İdaresi Başkanlığınca, sosyal medyada "sınır dışı edilmek için Göç İdaresi'ne getirilen sığınmacılara bizim paralarımızla böyle hizmet ediliyor" başlığıyla paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Görüntülerin Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığı ve bir Avrupa ülkesinde çekildiği belirtilen açıklamada, görüntüyü çeken kişinin Göç İdaresi çalışanı olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Başka bir ülkede çekilen ancak sanki ülkemize aitmiş gibi servis edilen, başkanlığımızı ve ülkemizin düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadelesini hedef alan gerçek dışı görüntülerin tamamen provokasyon amacıyla paylaşıldığı açıktır. Resmi bilgi ve açıklamalara dayanmayan, algı oluşturmaya yönelik bu ve benzeri provokatif paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

  • Göç İdaresi Başkanlığı
  • sığınmacı
  • Türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.