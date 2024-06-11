Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etmesinin yankıları sürüyor. Akşener, kamuoyundaki iddialara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. "Ofis açtı" iddialarını yalanlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da "yargıya intikal etmiş hiçbir talebim olmadı" ifadelerini kullandı.

Son günlerde hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar ile ilgili açıklamamı aziz Türk milletinin bilgisine sunarım... pic.twitter.com/MVUwxMfg9N — Meral Akşener (@meral_aksener) June 11, 2024