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  • Görüşme sonrası Meral Akşener'den açıklama geldi: 'Ofis açtı' iddialarını yalanladı
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Görüşme sonrası Meral Akşener'den açıklama geldi: 'Ofis açtı' iddialarını yalanladı

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akşener “ofis açtı” iddialarını yalanlayarak, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yargıya intikal etmiş hiçbir talebim olmadı.' dedi.

11 Haziran 2024 Salı 19:25 - Güncelleme:
Görüşme sonrası Meral Akşener'den açıklama geldi: 'Ofis açtı' iddialarını yalanladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etmesinin yankıları sürüyor. Akşener, kamuoyundaki iddialara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. "Ofis açtı" iddialarını yalanlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da "yargıya intikal etmiş hiçbir talebim olmadı" ifadelerini kullandı.

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