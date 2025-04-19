İBB'deki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun vaat ettiği bir projeyi daha kaderine terk ettiği ortaya çıktı. Fatih Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'ni kendisi yapıyormuş gibi göstermek için 126 metrekarelik bölümde 2022 yılında düzenleme yaptı. Çeşitli konserler eşliğinde çok gösterişli bir açılış yapıldıktan sonra ise bu nokta kaderine terk edildi.

KENDİSİ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMEK İÇİN ALGIYA BAŞVURDU

2022'de büyük bir organizasyonla açtığı Fatih Silivirkapı ve Mevlanakapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezi kaderine terk edildi. Fatih Belediye tarafından gerçekleştirilen Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'ni kendisi yapıyormuş gibi göstermek için algıya başvuran eski İBB Başkanı, 2022'de 'İstanbul Kara Surları Açık Hava Müzesi' adı verilen, 86 metrekaresi tarihi Mevlanakapı Karakolu binası olan, 40 metrekaresi ise yeşillik olan toplam 126 metrekarelik alanda sadece ziyaretçi karşılama merkezini açtı.

İMAMOĞLU'NUN BU SÖZLERİ DE YALAN ÇIKTI

Bu alanda ayrıca çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği belirtildi. Üstelik çeşitli sanatçıların da konser verdiği açılış organizasyonunda konuşan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kara surlarını, Haliç surlarıyla birlikte 12 kilometrelik kesintisiz bu alanı, şu muazzam hale dönüştürüp, göreceksiniz burada on binlerce turistin aynı anda gezdiği bir kulvarı hayata geçireceğiz" dedi.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Ancak buna karşın, Fatih Belediyesi'nin 5 etaptan oluşan 290 bin metrekarelik alanda yürüttüğü proje içerisinde Tarihi Mevlanakapı Karakolu'nu ziyaretçi merkezine çevirerek açan İBB yönetimi, tarihi karakolun hemen arkasında bulunan yeşil alanı da kaderine terk etti.

217 MİLYON BUHAR OLUP UÇTU

Açılış sonrasında yüzüne bakılmayan alanda aydınlatma direklerinin devrildiği, ön kısımlarında yapılan kazı çalışması sonrasında çukurun kapatılmadığı, yeşil alandaki otların büyüdüğü, etkinliklerin yapılacağı belirtilen yeşil alana girişin ise demir korkulukla kapatıldığı görüldü. O dönem 217 milyon TL'lik dev organizasyon bütçesiyle gerçekleştirilen açılışta harcanan para da buhar olup uçtu.

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