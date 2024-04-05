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Güncel

Göz göre göre facia! Beşiktaş'ta 20 bin işyerinden 17 bini ruhsatsız

İstanbul Gayrettepe'de bulunan gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sayıştay 2022 raporunda, ilçede aktif olan 20 bin 135 işyerinden 17 bin 228'inin ruhsatsız olduğuna yer verildi.

Sabah5 Nisan 2024 Cuma 07:38 - Güncelleme:
Göz göre göre facia! Beşiktaş'ta 20 bin işyerinden 17 bini ruhsatsız
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İstanbul Gayrettepe'de tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye'nin yüreğini yaktı. İstanbul Valisi Davut Gül, işletmenin 1987'de açıldığını, 2018'de ruhsat yenilediğini aktardı. Ancak ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı ortaya çıktı.

Yangın mevzuatına aykırılıklar tespit edilen mekâna yönelik belediyenin denetimsizliği Sayıştay raporunda farklı bir açıdan yer aldı.

Sabah'ın haberine göre, Sayıştay 2022 raporunda, ilçede aktif olan 20 bin 135 işyerinden 17 bin 228'inin ruhsatsız olduğuna yer verildi. Raporda, Beşiktaş Belediyesi sorumluluk alanındaki işletmelerin yüzde 85'inin kaçak olduğu, bu işletmelerin apartman kat maliki izni, itfaiye raporu, baca kriterlerine uygunluğu, emniyet görüşü veya iskânı bulunmadığı aktarıldı.

'BELEDİYE BEŞİKTAŞ'I KADERİNE TERK ETTİ'

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren Avukat Serkan Toper: Yangın faciası Beşiktaş'ta bir yönetim anlayışının olmadığını, belediyenin Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlıyı kaderine terk ettiği gerçeğini gözler önüne sermiştir. Beşiktaş'ta mevcut tüm usulsüzlük ve yolsuzlukların sorumlularının gerekli cezaları alması adına hukuki sürecin takipçisi olacağız.

'İBB BAŞKANI SORUMLULUĞU ÜSTLENECEK MİSİNİZ?'

Gazeteci Gaffar Yakınca: Ekrem Bey, İstanbul'u 5 yıldır siz, Beşiktaş'ı ise 30 yıldır partiniz CHP yönetiyor. Vatandaşlar, evlerinin altındaki gece kulübünü belediyeye sayısız kez şikâyet etmiş ama sonuç alamamış. İBB Başkanı olarak sorumluluğu üstlenecek misiniz?

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