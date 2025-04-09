Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şu anda gelecek eğitim öğretim yılının akademik takvimi üzerinde çalıştıklarını ve bir ay içerisinde takvimi ilan edeceklerini belirten Tekin, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılı o takvime göre yürüyecek. Biz işlerimizi planlı programlı yapıyoruz. Onu yazanlar gibi böyle kaos üretecek mantıkla çalışma yürütmüyoruz." dedi.

Okulların bu yıl erken kapanacağına yönelik iddiaların da gerçek dışı olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada dururken onu ya görüp manipüle etmek, yalan yanlış şey yazmak ya da ona bakmadan açıklama yapmak iyi niyetli bir davranış değil, kaotik bir düşünceye sebebiyet vermek ya da tembellik. Biz de basın açıklamamızda buna yer verdik zaten."

CHP GENEL BAŞKANINA YÜKLENDİ: KENDİ GEÇMİŞİNDEN UTANMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Tekin, Özel'in ya CHP'nin tarihini bilmediğini ya da Türkiye'nin toplumsal yapısını okuyamadığını, bu konuda bir danışman görevlendirmesi gerektiğini söyledi.

Tekin, "Bir CHP Genel Başkanının darbelerden, cuntadan bahsederken kendi geçmişinden dolayı biraz utanması, kendi geçmişinin gündeme getirileceğinden dolayı biraz çekimser davranması lazım." dedi.

Tekin, şöyle konuştu:

"CHP'nin geçmişinde ve genel başkanları arasında Türkiye'de darbeyi meşru bir hak olarak gören bir genel başkanları var. 'Askeri darbe toplumlar için meşru bir haktır' diyen bir genel başkanları var. Askeri darbeyle yıkılan bir ülkenin lideri için 'O bile kurtulamadı, onu bile kimse kurtaramadı' diyen bir genel başkanları var. Böyle bir geçmişi olan bir CHP Genel Başkanının bunları kullanırken daha özenli, daha dikkatli olması gerekir. Askeri darbelerle ve cuntalarla büyüyen, yetişen bir siyasi partinin genel başkanının bu dili kullanmaması gerekir."

"SİYASETÇİLER KULLANDIKLARI DİLE DİKKAT ETMELİ"

Tekin, siyasi partilerin, demokrasiyi konsolide eden, demokratik eğilimler konusunda vatandaşları eğiten, vatandaşlara örnek olan yapılar olduğunu, bir anlamda demokrasi okulları görevi üstlendiklerine dikkati çekerek, siyasi partilerin genel başkanlarının askeri cuntaları, askeri darbeleri övmesi, darbelerle ilgili bu tür pozitif cümleler kurmasının siyasi partinin mantığına da yakışmadığını, demokrasi ve Türkiye'deki siyasal yapı açısından da hiçbir faydası olmadığını vurguladı.

Siyasetçilerin kullandıkları dile dikkat etmesini gerektiğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Demokrasiyi içselleştirmeye, savunmaya çalışan, demokratik değerleri özümsenmesi için mücadele veren bir siyasi parti genel başkanına yakışmaz. Hele bu, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi Türkiye'de demokrasi mücadelesini dünyaya örnek gösterecek şekilde yürüten bir siyasi parti lideri için bu ifadeyi kullanması abes. Hem de bunu kendi geçmişi darbelerle beslenen bir siyasi parti genel başkanının yapması daha ayıp bir durum. Tekrar altını çizerek söylüyorum, CHP genel başkanlarının arasında darbeyi meşru bir hak olarak gören bir genel başkan varken bu ifadeyi kullanması abesle iştigaldir. Daha özel bir dil kullanmaya davet ediyorum."

"HUKUK SİSTEMİ EĞER BİR SUÇLARI YOKSA HERHANGİ BİR CEZA VERMEYECEKTİR"

Bakan Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin olduğunun hatırlatılması üzerine, protestolara katılan, protesto eden herkesin gözaltına alındığı bir durumun olmadığını söyledi.

Toplumu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik görevlilerine karşı baltalarla ya da hukuki ve protesto hakkı açısından hiçbir şekilde izah edilemeyecek şeylerle gösterilere katılan kişilerin gözaltına alındığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken antidemokratik, gayri hukuki şekilde davranan kişiler hukuk devletinin normal, olağan işleyişi açısından gözaltına alınacaklar ve hukuk sistemi de eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza vermeyecektir. Ama demokratik bir hakkını kullanırken başka birisinin temel hak ve hürriyetini, yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onlar hukuk devletinin sınırları içerisinde mutlaka hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalması gerekir."