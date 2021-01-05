Gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi

05 Ocak 2021 Salı 09:52 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 09:53

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması dün protesto edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü protesto gösterileriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan şahıslardan, gösteriler sırasında “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı.

13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ DEĞİL

TRT Haber'in haberine göre, konu ile ilgili çalışmalar devam ederken gözaltına alınan kişilerin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil, dışarıdan sözde desteğe gelen kişiler olduğu ortaya çıktı.