Gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki için karar

Bornova Belediyesinde, Özkan Yalım ile ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin işe alınması ve fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bulunduğu 4 kişi serbest bırakıldı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 07:17 - Güncelleme:
Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı, A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

