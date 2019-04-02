Gözaltına alınan CHP adayı Fatih Bucak adliyeye sevk edildi

Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Bucak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Bucak'ın çok sayıda yakını da adliye önüne geldi. AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuş, olayla ilgili 4 kişi önceki gün, CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak ise dün gözaltına alınmıştı.