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  • Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanıyla ilgili yeni gelişme
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Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanıyla ilgili yeni gelişme

Makam odasında 2 kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, adliyeye sevk edildi.

AA30 Haziran 2024 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanıyla ilgili yeni gelişme
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İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de adliyeye gelerek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

- OLAY

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

  • Hikmet Dönmez
  • gözaltı
  • kula belediyesi

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