Gözaltına alınan Erol Evcil'in evinden servet çıktı

İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre; Örgütün işleyişi de çözüldü: İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalanıyor. Tesise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor.



KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü arttırılıyor. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam ediliyor.



Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oluyor. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü belirlendi.



YAKLAŞIK 4 MİLYAR ZARAR

Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.

BORCA RAĞMEN ÖZEL JETİYLE GEZİYOR

Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.

NESİM MALKİ CİNAYETİNİN AZMETTİRİCİSİ

Turizm şirketiyle 1986'da iş hayatına atılan Evcil, daha sonra iplik işine girdi. Bir dönem 'Zeytin Kralı' olarak anıldı. Kara para aklamak ve organize suç örgütü yönetmekten tutuklandı.

1995'te cinayete kurban giden iş adamı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. 2015'te 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak' suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 1 milyon 250 bin lira da adli para cezası verdi.



Evcil, infaz yasası düzenlemesi kapsamında 16 Nisan 2020'de tahliye edildi.

