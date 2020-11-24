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  • Gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
Güncel

Gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Menemen Belediyesindeki 'zimmet' ve 'irtikap' iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

24 Kasım 2020 Salı 11:45 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:59
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