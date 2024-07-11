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  • Gözaltına alınan Neslim Güngen'in kasası tanıdık isim çıktı! Firari olarak aranıyor
Güncel

Gözaltına alınan Neslim Güngen'in kasası tanıdık isim çıktı! Firari olarak aranıyor

İstanbul'da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Neslim Güngen'in kasasının bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan Gökhan Göz olduğu belirlendi. Göz'ün firari olarak arandığı ortaya çıktı.

DHA11 Temmuz 2024 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Gözaltına alınan Neslim Güngen'in kasası tanıdık isim çıktı! Firari olarak aranıyor
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'fenomenlere' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliyi takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişiler incelenirken, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.

61 GÖZALTI

Mali ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 61'e yükseldi.

GÖKHAN GÖZ DE ARANIYOR

Polisin teknik takibi sonucu Neslim Güngen'in kasasının bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan iş insanı Gökhan Göz olduğu tespit edildi. Göz'ün dosyada da isminin şüpheli sıfatıyla geçtiği ve firari olarak arandığı öğrenildi.

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