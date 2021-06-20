İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2021 Pazar / 10 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,754
  • EURO
    10,3906
  • ALTIN
    495.67
  • BIST100
    1391.06
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı
Güncel

Gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

DHA20 Haziran 2021 Pazar 15:59 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 16:04
ABONE OL

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada "Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.