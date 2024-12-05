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Güncel

Gözaltına alınan 'Yenidoğan Çetesi' üyeleri hakkında yeni gelişme

Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında yeni yapılan operasyonda gözaltına alınanlar hastaneye götürüldü.

DHA5 Aralık 2024 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
Gözaltına alınan 'Yenidoğan Çetesi' üyeleri hakkında yeni gelişme
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Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden 14 şüpheli, bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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