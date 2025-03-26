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'Gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldı' iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 20:04 - Güncelleme:
'Gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldı' iddiasına yalanlama
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EGM'den yapılan açıklamada, Türk polis teşkilatının, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiği belirtildi.

Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."

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