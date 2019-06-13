Gözlem noktalarına askeri sevkiyat
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasındaki birliklere yatak ve kurşun geçirmez akordiyon siper sevkiyatı yapıldı.
- AA
Gözlem noktasındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen yatak ve kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Tırlara yüklü malzeme Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.
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