İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3712
  • EURO
    48,8227
  • ALTIN
    4971.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gözler ABD'ye çevrildi! Gazeteci Çiçek'ten dikkat çeken F-35 ve F-16 vurgusu: Birçok sorunun üstesinden gelinmiş durumda
Güncel

Gözler ABD'ye çevrildi! Gazeteci Çiçek'ten dikkat çeken F-35 ve F-16 vurgusu: Birçok sorunun üstesinden gelinmiş durumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda dünyaya önemli mesajlar verecek. Zirveyi 24 TV ekranlarında değerlendiren Gazeteci Murat Çiçek yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in soykırımın da ötesine geçen bu zalimliğini her platformda dile getirmesinin ardından, şu anda BM'ye üye 193'ülkeden 151'i Filistin'i tanıdı' dedi. Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump zirvesi hakkında ise 'F-35, F-16 ve CAATSA meseleleriyle ilgili olarak benim Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre baya bir merhale yol alınmış vaziyette. Birçok sorunun üstesinden gelinmiş durumda' diye konuştu.

HABER MERKEZİ22 Eylül 2025 Pazartesi 18:45 - Güncelleme:
Gözler ABD'ye çevrildi! Gazeteci Çiçek'ten dikkat çeken F-35 ve F-16 vurgusu: Birçok sorunun üstesinden gelinmiş durumda
ABONE OL

Dünya genelindeki en büyük diplomatik etkinliklerden, üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80'incisi, New York'ta başlıyor.

New York'a dün ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki ilk hitabını bugün Türkiye saatiyle 22.00-01.00'de Genel Kurulda Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın başlayacak BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde de Türkiye'yi temsilen Brezilya, ABD ve Endonezya'nın ardından 4. sırada, Türkiye saatiyle 18.00 civarında hitabını gerçekleştirecek.

"BM'YE ÜYE 193'ÜLKEDEN 151'İ FİLİSTİN'İ TANIDI"

Zirve öncesi son durumu paylaşan Gazeteci Murak Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in soykırımın da ötesine geçen bu zalimliğini her platformda dile getirmesinin ardından, şu anda BM'ye üye 193'ülkeden 151'i Filistin'i tanıdı" dedi.

Çiçek ayrıca, "Trump'ın son birkaç ayına baktığımızda, ilk zamanki gibi bir şey söz konusu değil. İsrail'in bu soykırımını engelleyecek çok önemli hamlelerde bulunmuyor. ABD, bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen İsrail konusunda irrasyonel tavrını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın insanlık vicdanının atmış olduğu adımlara rağmen İsrail'in arkasında durmaktan geri kalmıyor" diye konuştu.

"BİRÇOK SORUNUN ÜSTESİNDEN GELİNMİŞ DURUMDA"

Çiçek, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak kritik görüşmede ele alınacak F-35 ve F-16 savaş uçakları hakkında ise "F-35, F-16 ve CAATSA meseleleriyle ilgili olarak benim Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre baya bir merhale yol alınmış vaziyette. Birçok sorunun üstesinden gelinmiş durumda" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.