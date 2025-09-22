Dünya genelindeki en büyük diplomatik etkinliklerden, üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80'incisi, New York'ta başlıyor.

New York'a dün ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki ilk hitabını bugün Türkiye saatiyle 22.00-01.00'de Genel Kurulda Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta yapacak.

CUMHURBAŞKANI BM KÜRSÜSÜNDEN DÜNYAYA SESLENECEK



Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in soykırımın da ötesine geçen bu zalimliğini her platformda dile getirmesinin ardından, şu anda BM'ye üye 193'ülkeden 151'i Filistin'i tanıdı. pic.twitter.com/XaSvxS53sl — 24 TV (@yirmidorttv) September 22, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın başlayacak BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde de Türkiye'yi temsilen Brezilya, ABD ve Endonezya'nın ardından 4. sırada, Türkiye saatiyle 18.00 civarında hitabını gerçekleştirecek.

Zirve öncesi son durumu paylaşan Gazeteci Murak Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in soykırımın da ötesine geçen bu zalimliğini her platformda dile getirmesinin ardından, şu anda BM'ye üye 193'ülkeden 151'i Filistin'i tanıdı" dedi.

Çiçek ayrıca, "Trump'ın son birkaç ayına baktığımızda, ilk zamanki gibi bir şey söz konusu değil. İsrail'in bu soykırımını engelleyecek çok önemli hamlelerde bulunmuyor. ABD, bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen İsrail konusunda irrasyonel tavrını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın insanlık vicdanının atmış olduğu adımlara rağmen İsrail'in arkasında durmaktan geri kalmıyor" diye konuştu.

#SONDAKİKA Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): F-35, F-16 ve CAATSA meseleleriyle ilgili olarak benim Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre baya bir merhale yol alınmış vaziyette. Birçok sorunun üstesinden gelinmiş durumda. pic.twitter.com/jGxvBWWv1Z — 24 TV (@yirmidorttv) September 22, 2025

Çiçek, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak kritik görüşmede ele alınacak F-35 ve F-16 savaş uçakları hakkında ise "F-35, F-16 ve CAATSA meseleleriyle ilgili olarak benim Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre baya bir merhale yol alınmış vaziyette. Birçok sorunun üstesinden gelinmiş durumda" dedi.