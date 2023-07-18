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Gözler Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinde: Hangi konular ele alınacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turundan hemen önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi beklenen ikili görüşme için Ağustos ayını işaret etti. Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi sonrası tüm gözler Başkan Erdoğan'ın Putin ile yapacağı zirveye çevrildi. İşte Kritik görüşmede yer alması beklenen başlıklar...

18 Temmuz 2023 Salı 17:30 - Güncelleme:
Gözler Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinde: Hangi konular ele alınacak?
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Başkan Erdoğan, Putin ile gerçekleştireceği yüz yüze görüşmeye ilişkin ağustos ayını işaret etmişti.

Başta BM, Ukrayna ve Avrupalı ülkeler olmak üzere tüm dünya, önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen görüşmede masada hangi başlıkların yer alacağını merak ediyor.

MASADAKİ KONULAR...

CNN'de yer alan habere göre; Bir buçuk yılını geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşı, tahıl koridorunda halihazırda devam eden sorunlar, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masadaki başlıklar arasında olacak.

Tahıl koridoruna ilişkin Kremlin'den gelen 'anlaşma durduruldu' açıklamasının ardından, lider diplomasisi önem kazanırken, İstanbul'daki koordinasyon merkezi dağıtılmadı. Rusya'nın anlaşmaya geri dönme ihtimaline karşın merkezin korunacağı tahmin ediliyor. Merkezin tekrar işler hale getirilebilmesi için diplomasi de bir yandan çalışıyor. Rusya, BM'nin verdiği sözlerin tutulmasını isterken, yüz yüze görüşme için ağustos ayı işaret edildi. Ancak ağustos ayı öncesi telefon diplomasisi her an için mümkün görünüyor.

Başkan Erdoğan, "Belki bu arada bizler ağustosu beklemeden sayın Putin'le de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

GAZ MERKEZİ PROJESİ

Söz konusu haberde, Türkiye'nin üzerine eğildiği bazı projelerin olduğu, bunların başında Türkiye'nin gaz merkezi olabilmesi hedefi geliyor. Rusya ile iş birliği halinde projenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu proje ile ilgili atılabilecek adımlar yapılacak hazırlıklar masada olacak.

Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda nükleer yakıt gelen Akkuyu Nükleer Santrali de masada olacak. Türkiye'nin daha fazla sayıda nükleer santral inşa etme hedefi devam ediyor. Bu hedef kapsamında Rusya'dan teknoloji transferi talebi olası görünüyor.

SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ MESELESİ

Körfez turu öncesi Başkan Erdoğan'ın "Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz" açıklamasına atıfta bulunulan haberde, "Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra, Suriyeli sığınmacıların bölgeye dönüşlerinin de ele alınması bekleniyor." denildi.

İki lider en son geçen yıl Ekim ayında Astana'da bir araya gelmişti. Putin'in en son Türkiye ziyareti ise 2019' senesinde gerçekleştirmişti.

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