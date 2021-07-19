Gözler Başkan Erdoğan'ın müjdesinde! KKTC'li Bakan, tahminde bulundu

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:02 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:06

Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki kurmasından Maraş açılımına birçok tahmin yürütülürken, KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "Türkiye'den kablo ile elektrik de büyük müjde olur" dedi.

Son 5 yıldır projeler arasında yer alan Türkiye'den kablo ile elektrik Kıbrıs Türk halkının en büyük ihtiyaçlarından biri. Sosyal medyada, Türkiye'den 2015 yılında deniz altından askılı boru sistemiyle Anadolu suyunun geldiğine dikkat çekilerek, kablo ile elektrik beklentisi daha fazla dile getiriliyor.

KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren Türkiye'den kabloyla enerji temini konusuna yoğunlaştığını belirterek, "Akaryakıtla çalışan iki santralımız var. Malum akaryakıt dövize bağlı ve maliyeti yüksek. Bugün elektriğin kilovat saatini 130 kuruşa mal ediyor ancak halka 90 kuruşa zararına yansıtıyoruz. Sürdürülebilir bir sistem değil. KKTC'ye gelen yatırımcı ilk önce enerji maliyetlerini soruyor, maliyeti öğrenince yatırımdan vaz geçiyor. Bu maliyetlerle KKTC'de ne turizm olur ne sanayi" dedi. Bakan Arıklı, KKTC'nin güneş enerjisi potansiyelinin de yüksek olduğuna dikkat çekerek, yılda 2400 saatlik potansiyeli, enterkonnekte sistem olmaması, yani ana karayla kablo ile bağlantı olmaması, nedeniyle çok sınırlı kullanabildiklerini dikkate çekti.