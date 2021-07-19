İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2021 Pazartesi / 9 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5684
  • EURO
    10,1138
  • ALTIN
    497.249
  • BIST100
    1363.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gözler Başkan Erdoğan'ın müjdesinde! KKTC'li Bakan, tahminde bulundu
Güncel

Gözler Başkan Erdoğan'ın müjdesinde! KKTC'li Bakan, tahminde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik' açıklaması KKTC'de büyük bir heyecan oluşturdu. Tahminde bulunan KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 'Türkiye'den kablo ile elektrik de büyük müjde olur' dedi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:02 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:06
ABONE OL

Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki kurmasından Maraş açılımına birçok tahmin yürütülürken, KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "Türkiye'den kablo ile elektrik de büyük müjde olur" dedi.

Son 5 yıldır projeler arasında yer alan Türkiye'den kablo ile elektrik Kıbrıs Türk halkının en büyük ihtiyaçlarından biri. Sosyal medyada, Türkiye'den 2015 yılında deniz altından askılı boru sistemiyle Anadolu suyunun geldiğine dikkat çekilerek, kablo ile elektrik beklentisi daha fazla dile getiriliyor.

KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren Türkiye'den kabloyla enerji temini konusuna yoğunlaştığını belirterek, "Akaryakıtla çalışan iki santralımız var. Malum akaryakıt dövize bağlı ve maliyeti yüksek. Bugün elektriğin kilovat saatini 130 kuruşa mal ediyor ancak halka 90 kuruşa zararına yansıtıyoruz. Sürdürülebilir bir sistem değil. KKTC'ye gelen yatırımcı ilk önce enerji maliyetlerini soruyor, maliyeti öğrenince yatırımdan vaz geçiyor. Bu maliyetlerle KKTC'de ne turizm olur ne sanayi" dedi. Bakan Arıklı, KKTC'nin güneş enerjisi potansiyelinin de yüksek olduğuna dikkat çekerek, yılda 2400 saatlik potansiyeli, enterkonnekte sistem olmaması, yani ana karayla kablo ile bağlantı olmaması, nedeniyle çok sınırlı kullanabildiklerini dikkate çekti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.