19 Haziran 2020 Cuma 13:46 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 13:56

Kene vakaları bu yıl erken görülmeye başlandı. Vaka sayısı geçen yıla göre arttı. Uzun süredir devam eden aşı çalışmalarında ise önemli mesafe kat edildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye'de 2002 yılından beri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları görülüyor. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden bulaşan hastalık, ölümlere de neden oluyor. Tedavi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ninde aralarında olduğu çeşitli ülkelerdeki 13 merkezde aşı çalışmaları yapılıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Aşı çalışmalarını 2017'de başlatmıştık ve bu aşı çalışmalarında önemli bir yere geldik. O da şu artık klinik çalışmalar yapıldı. İnsan üzerinde uygulanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

20 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE DENENECEK



Bilim dünyasını umutlandıran kene aşısı İsveç'te 20 gönüllü üzerinde denenecek. Gözler bu yıl sonuna çevrildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğr. Ü. Prof. Dr. Nazif Elaldı, "Geçen sene eylül ayında Amerika'da maymunlara verildi. Onda yüksek oranda koruma sağlandı. Bu eylül ayında ise İsveç'te ilk defa faz 1 araştırması yapılacak." dedi.

Türkiye genelinde bu yıl 492 kene ısırığı vakasına rastlandı. Bunlardan 18'i hayatını kaybetti.