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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde! Gazze konusu en önemli gündem başlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Mısır'a gerçekleştireceği ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ramazan Erdağ, 'Türkiye'nin güçlü merkezi yönetim ile bölgede ve küresel sistemde artan gücüne değindiğini görüyoruz' dedi.

Şeyma Nur Gündoğmuş/ Star Gazetesi14 Şubat 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde! Gazze konusu en önemli gündem başlığı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sonrasında Mısır'a gerçekleştireceği ziyaret üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

ZİYARETLERDEN TÜRKİYE VE BÖLGE ANLAMINDA NELER BEKLENİYOR?

Ramazan Erdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız, resmi temaslı dünya hükümetler konferansına onur konuğu olarak iştirak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın İBB başkanlığı döneminden itibaren yerelde yapmış olduğu Türkiye'deki dönüşümün ve kalkınmanın önemine vurgu yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin güçlü merkezi yönetim ile bölgede ve küresel sistemde artan gücüne değindiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SÖZÜ DİNLENEN ÜLKE KONUMUNDA

Erdağ, "Türkiye insanlı ve insansız uzay projelerini hayata geçirebilen küresel bir aktör konumuna geldi. Geçmişle kıyaslandığında bölgedeki politikalara, güvensizlik ve istikrarsızlıklara sıkışmış bir Türkiye değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, bölgenin ve dünyanın küresel sorunların çözümünde kilit rol oynayan gündemi belirleyen ve sözü dinlenen ülke konumuna gelmiş olduğunu ifade etti" dedi.

GAZZE KONUSU EN ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIĞI

Ertan, "İşgal ve soykırım politikalarına devam eden İsrail yönetimine karşı özellikle bölgede İslam coğrafyasında, birlikte hareket edebilme ve ortak tepki gösterebilmeye dair Türkiye'nin ciddi bir farkındalık oluşturma girişimi var. Görüşmelerin ana temasının birlikte hareket edebilme olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

MISIR İSRAİL'E RAĞMEN DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ YAPABİLİR Mİ?

Erdağ , "Refah sınır kapısının insani yardımlarının Filistin'e ulaştırılması konusunda tek önemli giriş kapısı olduğunu düşündüğümüzde, Türkiye'nin Mısırla gerçekleştirmiş olduğu diplomatik ilişkilerin bölgede enerji başta olmak üzere diğer politikalara elbette olumlu katkısı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bu ziyarette en önemli konu Gazze ve İsrail'in Refah'a yönelik saldırı başlatması ve ortak alınacak tedbirlerin görüşülebilmesi olduğunu dile getiren Erdağ, "Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların Refah sınır kapısı üzerinden ulaştırılması konusunda daha fazla yakın işbirliğine olan ihtiyacı vurgulayacağını söyleyebiliriz" dedi.

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