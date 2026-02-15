Gözler İBB'nin kara para trafiğinde! İmamoğlu'na uzanan 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

İstanbul Bakırköy'de bulunan lüks Ekşinar Konakları sitesindeki 30 milyon dolarlık soygunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayın, yolsuzluktan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğu iddia edilen para trafiğine uzandığı belirtilirken soruşturmada dikkat çeken keşif detayı dosyaya girdi.

SOYGUNDAN 4 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin soygundan 4 gün önce sahte plakalı Jaguar marka bir araçla siteye girmeye çalıştıkları ve keşif yaptıkları belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, hedefin önceden belirlendiğini ortaya koydu.

11 Şubat günü saat 17.17 sıralarında sahte plakalı araçla siteye giren 4 şüpheli, doğrudan iki araca yöneldi. Audi A6 ve Ford Ranger marka araçların camlarını kıran zanlılar, bagajlarda bulunan ve 10 çuval içerisinde muhafaza edilen 30 milyon doları yaklaşık 10-15 dakika içinde araçlarına yükleyerek kayıplara karıştı. Çalınan paranın yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.

PARANIN SAHİBİ KİM?

Çalınan 30 milyon doların, Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu tespit edildi. Bilal Durmaz'ın, Mestur Döviz bürosunu Laleli'den Tahtakale'ye taşıdığı ve 100 dolarlık banknotlardan oluşan parayı yaklaşık 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında tuttuğu belirtildi.

Polis ifadesinde Durmaz'a, bu kadar yüksek miktardaki parayı neden bankaya yatırmadığı soruldu. Durmaz ise iş yoğunluğu ve işlem zorluğu nedeniyle parayı araçlarda muhafaza ettiğini beyan etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucu İstanbul merkezli olmak üzere Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 TL, 860 adet ecstasy hap ile 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

PARANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında hem soygunun organizasyonu hem de paranın kaynağı mercek altına alındı. Savcılık, 30 milyon doların kaynağına ilişkin detaylı inceleme yürütürken, "Bagajdaki para İBB'den kaçırılan para mıydı?" sorusu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin hedefledikleri araçları önceden bildikleri ve doğrudan bu araçlara yöneldikleri görüldü. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.