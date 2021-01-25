Gözler İstanbul'da! Doğu Akdeniz için kritik temas: Kim ne istiyor?

AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:23

Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de yer alıyor. Tüm gün sürmesi planlanan görüşmeler basına kapalı olarak

Türkiye'nin diyalog, iş birliği ve çözümden yana tavrına Yunanistan'dan yanıt geldi.

Türk ve Yunan dışişleri bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerin ardından istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

GÖZLER BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Türkiye görüşmelerde Yunanistan ile olan bütün sorunların ele alınmasını istiyor. Ancak Atina, Ankara’nın ön koşulsuz diyalog çağrısını duymazdan geliyor.

Yunanistan adaların silahsızlandırılması statüsünü 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarına rağmen yıllardır ihlal ediyor.

Yunan hükümeti son olarak Girit’in doğusundaki kara sularını 12 mile çıkarma mesajı verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE AB ÜYESİ ÜLKELER GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Ankara'nın ikili sorunların çözümünü diyalog ve müzakerede araması, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde olumlu yönde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Atina ve Ankara arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ SORUNLAR GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelerde Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar ele alınacak.

Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanan Türkiye, Yunanistan'la Ege'de başlıca kara suları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği alanlarında yaşadığı anlaşmazlıkların bir bütün olarak ele alınması istediğini her fırsatta vurguluyor.

GÖRÜŞMELER 5 YILIN ARDINDAN TEKRAR BAŞLIYOR

Türkiye ve Yunanistan arasında ilk keşif amaçlı görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapıldı.

Taraflar arasında 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirildi. En son görüşme olan 60. tur ise Mart 2016'da Atina'da düzenlendi.