Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte masadaki konular...

31 Ocak 2021 Pazar 16:07 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 16:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.

Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.

TALEPLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

AŞILAMADAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Aşı takvimi de masada olacak konulardan biri. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM GÖRÜŞÜLECEK

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

REFORM SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Hükümetin öncelikleri arasında yer alan reform süreci de toplantının gündeminde.

İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak.

AB VE ABD İLE BAŞLATILAN SÜREÇ DEĞERLENDİRİLECEK

Dış politika başlığında ise Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile başlatılan yeni süreç değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi ve Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları ele alınacak.