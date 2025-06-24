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Gözler Lahey'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere özel uçak 'TUR' ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a geldi.

AA24 Haziran 2025 Salı 18:48 - Güncelleme:
Gözler Lahey'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, Hollandalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal karşıladı.

Karşılamanın ardından Erdoğan, zirvenin yapılacağı Lahey kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hollanda'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmasının beklendiği zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Zirvenin ana gündemini, müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir savunma yatırım taahhüdü oluşturacak.

Zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri de değerlendirilecek.

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