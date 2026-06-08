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Gözler meclis toplantısında! Buca Belediye Başkan Vekili seçimi için tarih belli oldu

İzmir Valiliği, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini bildirdi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
Gözler meclis toplantısında! Buca Belediye Başkan Vekili seçimi için tarih belli oldu
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Valilikten yapılan açıklamada, Görkem Duman'ın Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık makamının 7 Haziran 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00'da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 54'ü gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 42 şüpheli 5 Haziran'da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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