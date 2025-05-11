Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşıldı. Gözler terör örgütünün fesih açıklamasına çevrildi. O açıklamanın da kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

PKK 47 YIL SONRA SİLAH BIRAKIYOR

Terör örgütü PKK'nın beklenen kongresini toplamasının ardından Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya daha geçildi. 1978'de Diyarbakır'ın Fis köyünde kurulan PKK, 47 yıl sonra silah bırakma noktasına getirildi.

GÖZLER FESİH AÇIKLAMASINDA

Yakında fesih kararını duyurması beklenen terör örgütü PKK'nın tasfiye süreci ise 3 aşamada gerçekleşecek.

Tasfiye süreci, takip, raporlama ve teslim olma aşmalarından oluşacak.

TERÖRİSTLERE NE OLACAK?

İlk etapta, PKK elindeki silahları devredecek. Örgüte ve bağlı kollarına ait tüm silah ve mühimmat, Irak ve Suriye'de belirlenen merkezlere teslim edilecek.

Buradaki silah ve mühimmat sayısı, istihbarat raporlarıyla elde edilen verilerle karşılaştırılacak.

Bu aşamada, örgütün attığı her adım takip edilerek, raporlanacak.

Raporlar günlük, haftalık ve aylık olarak tutulacak.

Gerekli mercilerde mukayese edilecek ve karşılaştırmalarda bir tutarsızlık, örgütün yerine getirmediği bir adım tespit edilirse anında uyarıda bulunulacak.

Silahların teslimini PKK unsurlarının dağdan inmesi izleyecek.

Suç işleyen ve devlete mukavemet gösteren unsurlar yargı karşısına çıkarılacak.

Örgütün silahlı kanadı dışındaki yan unsurlarını yönetenler ve silahlı eyleme katılmamış olanlar üçüncü ülkelere gönderilecek.

Örgütün tepesinde yer alan KCK konseyini oluşturanlar ise hayatlarını devlet gözetiminde, devletin belirlediği üçüncü bir ülkede sürdürecek.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki şebekesi de dağıtılacak. Bu arada da silahlı suça karışan unsurların devlete teslim edilmesi sağlanacak. Örgütün silahlı olmayan kanadında faaliyet gösteren unsurları uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi suçlara bulaşmadılar ise üçüncü bir ülkede yaşamlarını sürdürebilecek. Örgütün Avrupa'daki yapılanmasına ait mal varlıkları ise dağıtılacak.

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