  Gözü dönen kardeş dehşeti yaşattı: 3 yaşındaki yeğenin boynuna bıçak dayadı, ablasını yaraladı
Güncel

Gözü dönen kardeş dehşeti yaşattı: 3 yaşındaki yeğenin boynuna bıçak dayadı, ablasını yaraladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ablasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

6 Ocak 2026 Salı 17:45
Gözü dönen kardeş dehşeti yaşattı: 3 yaşındaki yeğenin boynuna bıçak dayadı, ablasını yaraladı
İddiaya göre, kaldığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Kırgızistan uyruklu Mehrali P. (26), 1 Ocak'ta Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'taki ablası N.P'nin (32) evine geldi.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE

Kardeşinin "uyuşturucu" etkisinde olduğunu düşünen N.P, Mehrali P'yi annesinin evine göndermek istedi. Ablasına sinirlenen Mehrali P, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını yeğeni B.G'nin (3) boğazına dayadı.

3 YAŞINDAKİ YEĞENİN BOYNUNA BIÇAK DAYADI, ABLASINI YARALADI

Bu sırada kardeşine müdahale eden N.P, elinden yaralandı. Ablasının yaralandığını gören Mehrali P, olay yerinden kaçtı. Hastaneye giden N.P. ise buradaki tedavisinin ardından kardeşinden şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan ekipler, Mehrali P'nin ailesinin evine geldiği bilgisini aldı.

4 SAATLİK İKNA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerini gören Mehrali P, dairenin kapısını kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Burada eline bıçak alıp balkona çıkan ve kendisine zarar vermeye başlayan Mehrali P, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

Mehrali P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

