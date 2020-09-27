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Gözü dönmüş alçaklar! Havan toplarıyla Türk gazetecileri hedef aldılar

TRT Haber ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu noktaya Ermeni birliklerince havan atışı yapıldı. 3 havan topu, TRT ve AA ekibinin 100 metre kadar yakınına düştü. Görevlerini yapmalarına müsaade edilmeyen ekipler olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

27 Eylül 2020 Pazar 10:24 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 10:40
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında bölgede görev yapan TRT Haber ve Anadolu Ajansı (AA) çalışanları da hedef alındı.

Ermenistan'ın attığı havan mermileri ekiplerin 100 metre yakınına isabet etti. Görevlerini yapmalarına müsaade edilmeyen ekipler olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Ermenistan gece saatlerinden itibaren başlattığı saldırılarda sivil yerleşim yerlerini de hedef aldı.

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