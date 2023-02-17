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Gözyaşlarını tutamadı! Umudunun tükendiği yerde ekipler yetişti

Adıyaman'da meydana gelen depremde yıkılan ahırın enkazından çıkarılan ineğine kavuşan Birgül ve Aziz Tuncay çifti, duygusal anlar yaşadı. Tam umudunun tükendiği anda ekiplerin geldiğini dile getiren Birgül Tuncay, 'Ekipler geldi ve ineğimi kurtardı. Hayvanlarımı çocukları gibi seviyordum.' dedi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 03:42 - Güncelleme:
Gözyaşlarını tutamadı! Umudunun tükendiği yerde ekipler yetişti
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Adıyaman'da Birgül ve Aziz Tuncay çifti, depremde yıkılan ahırın enkazında kalan ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adıyaman'da birçok ahır kullanılamaz hale geldi.

ENKAZIN ARASINDAN GEÇEREK BESLEMEYE ÇALIŞTI

Dardağan köyünde Birgül ve Aziz Tuncay'ın altı ahır olan evleri depremin etkisiyle yıkıldı. Depremden yara almadan kurtulan çiftin 5 ineğinden 3'ü, 15 keçi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu.

Birgül Tuncay, 11 gündür sıkıştığı yerden çıkaramadıklarını bir ineğini de enkazın arasından geçerek beslemeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma arama kurtarma, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, enkazı kaldırarak ineği çıkardı.

Yaralı ineğin veterinerler tarafından tedavisine başlandı.

"HAYVANLARIMI ÇOCUKLARI GİBİ SEVİYORDUM"

"Birican" ismini verdiği ineğine kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan Birgül Tuncay, jandarma ekiplerince teselli edildi.

Tuncay, AA muhabirine geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu anlatarak, "5 ineğim, 3 buzağım vardı. İneklerimden biriyle buzağıyı kurtardım. Bir ineğim de enkazın altında kaldı, 11 gündür onu beslemeye çalıştım. Enkazın arasından gidip yemini verdim. Bugün artık umudum kalmadı. Ekipler geldi ve ineğimi kurtardı. Hayvanlarımı çocukları gibi seviyordum. Sütünü satarak geçimimizi sağlıyorum. " dedi.

Yardım kuruluşları, aileye gıda ve giyecek yardımında bulundu.

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