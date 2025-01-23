Gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandılar! Türkiye'yi yasa boğan facia

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Somalı Tonguç ailesinin kızları ve torunları baba evi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi. Yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı 4. sınıf öğrencisi Alya Altın için helallik alındığı sırada aile bireyleri fenalık geçirdi.

Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, babası Ergin Tonguç ve kız kardeşi Büşra Boztepe, kayınbabası eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın güçlükle ayakta dururken yakınları tarafından teselli edildi.

Gelini ve torunu için helallik isteyen ve dua ettiren eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın ise konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve kızın cenazeleri ardından, cenaze namazının kılınacağı Parkaltı Camii'ne götürüldü.

Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GENÇ MÜHENDİS TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Alp Mercan'ın cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Makine mühendisi Alp Mercan için Gölbaşı Şafak Mahallesi'ndeki Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Mercan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile vatandaşlar katıldı.

DOĞAN VE YILDIZ AİLELERİNDEN 5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Kürşat ve Nergiz Yıldız ile Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan ve Ayşe Maya Doğan toprağa verildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Tatil için gittikleri Bolu'daki yangında hayatlarını kaybeden Kürşat Yıldız ve Nergiz Yıldız ile Mehmet Cem Doğan (48), Ayşemin Elif Doğan (50) ve kızları Ayşe Maya Doğan'ın (12) naaşları Ankara'ya getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki aile fertlerinin cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, acılı aileleleri ve sevenleri katıldı.

ÖĞRETMENİ VE OKUL ARKADAŞLARINDAN 12 YAŞINDAKİ AYŞE'YE NOT

Kılınan cenaze namazında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayşe Maya Doğan'ın öğretmeni ve arkadaşları tarafından tabutuna not bırakıldı.

Notta şu ifadelere yer verildi:

"Canım kızım, seni çok seviyoruz, hiç unutmayacağız. Sen hep sınıfımızda oturuyor olacaksın. Seni çok seviyorum, Ayşecik."

DAYI AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden Süleyman Dayı, eşi Seden Nurgül Dayı ve çocukları Ela ile Buse Dayı'nın cenazeleri İstanbul'da toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan ve tatil için gittikleri Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Süleyman Dayı (51), eşi Seden Nurgül Dayı (48), kızları Ela (15) ve Buse Dayı'nın (12) cenazeleri, Üsküdar İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve ailenin yakınları katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, aile yakınlarına taziyede bulunduktan sonra başka bir cenazeye katılmak üzere camiden ayrıldı.

"TATİLDEN BİR GÜN SONRA OĞLUMUN NİŞANI İÇİN GELECEKLERDİ"

Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını, tatilden bir gün sonra oğlunun nişanı için yanlarına geleceğini anlattı. Yangını öğrenince kardeşine ulaşmaya çalıştığını belirten Dayı, "O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık ulaşamadık, ne eşine ne kendisine. Sonra kayınpederini aradım. O da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim. Benim çocuk gitti" diye konuştu.

HER YIL AYNI OTELE TATİLE GİDİYORLARDI

Bolu Kartalkaya'daki otele her yıl tatile gittikleri öğrenilen Rize Çayelili aileden yangın sonrası haber alınamamıştı. Otelin 11. katında konaklayan 4 kişilik Dayı ailesinin yangında yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. Aileden geriye ise geçtiğimiz yıl gittikleri kar tatilinde çektirdikleri aile fotoğrafı ortaya çıktı.

Otelin mutfak bölümünde çalışan Esra Nazik'in (25) cenazesi Konya'ya getirildi. Yakınları cenazeyi morgdan alınarak Anasultan Mezarlığı'na getirildi.

Şerife ile Süleyman Nazik çifti, kızlarının tabutu başında üzüntü yaşadı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazik'in cenazesi, toprağa verildi.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki farklı aileden 5 kişi, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazeleri Bolu'dan Ankara'ya getirilen Mehmet Cem Doğan (48), Ayşemin Elif Doğan (50), kızları Ayşe Maya Doğan (12) ile Kürşat Yıldız (49) ve eşi Nergiz Yıldız (43) için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, ailelerin yakınları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Cenazeler, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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