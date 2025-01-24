Adliyeye sevk edilen otel sahibi Halit Ergül ve Otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibinin damadı Emir Aras tutuklandı. Soruşturmada 8 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti.

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki 14 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un ise henüz adliyeye sevk edilmediği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPTI

Öte yandan Kayak merkezinde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele geldi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya giriş yapan heyet, yaklaşık yarım saatlik incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmada, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde, yangın ve binaların yangından korunmasında uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıklamıştı.