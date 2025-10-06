İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi sona ermesine rağmen, ilçede biriken çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi. Toplanmayan çöpler özellikle sanayi bölgesi olarak bilinen Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi'nde yola taşarken, hem kötü koku hem de trafik sıkışıklığı büyük tepkiye neden oldu. Bölgede esnaf ve vatandaşlar, çöp sorununun bir an önce çözülmesini isteyerek duruma tepki gösterdi. Çöplerin yollara kadar taşması nedeniyle araçların geçişte zorluk yaşadığı belirtilirken, bazı vatandaşlar hem çevre sağlığının hem de iş güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.

"MİLLETİ KANDIRIYORLAR"

Vatandaşlardan Yusuf Altıntaş, belediyeye tepki göstererek, "Milleti kandırıyorlar. Ondan sonra oy aldı mı o gel keyfim gel. Bundan sonra oy yok onlara. Ya gözleri yok mu? Görmüyorlar mı? Sadece ceplerini mi düşünüyorlar? Milleti düşün. Millet onları oraya gönderiyor. İnsan işi değil bu. Hastalık yayıyor çevreye" dedi.

"AYLARDIR AYNI REZİLLİK"

Bir diğer vatandaş Kamran Çelik ise, yaşanan durumun yeni olmadığını belirterek, "Bu rezillik, kepazelik. Bu bir kereye mahsus bir durum değil, aylardır böyle. Defalarca yangın çıktı, itfaiye gelmesine rağmen tonlarca su gitti buraya. Barajlarda su kalmadı diyorlar, e su buna gidiyor. Şurada bir esnafımızın tabelası yandı, araçları zor kurtardık yangından. Bu rezilliğe bir çözüm bulunması çok iyi olur. Bütün esnaflar şikayetçi" ifadelerini kullandı.

"İKİ ARABA GEÇEMİYOR"

Muhammet İlgen adlı vatandaş ise çöp yığınlarının trafiği de felç ettiğini söyleyerek, "İki araba geçemiyor. Bu çöplerden yüzüyor abi. Bir belediye bu çöpleri nasıl toplamaz? Bu çöplerin vergisini almıyor mu? Nasıl bir belediyecilik bu ya? Bu çileyi her gün çekiyoruz" diye konuştu.