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Güncel

''Grev kırıcı'' İmamoğlu! İşçilerden İBB'ye tepki: Ekmeğimizle oynamayın

CHP'li Kartal Belediyesi'nin işçileri greve gitti, sokaklar çöplüğe döndü. İBB, ilçeye İSTAÇ ekiplerini gönderdi. Grevdeki işçiler 'Ekrem İmamoğlu grev kırıcılık yapıyor' diyerek tepki gösterdi; İBB ekiplerini kovdu.

Akşam Gazetesi4 Kasım 2024 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
''Grev kırıcı'' İmamoğlu! İşçilerden İBB'ye tepki: Ekmeğimizle oynamayın
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İstanbul'da CHP'nin yönettiği Kartal İlçesi'nde 90'lı yılları aratmayan çöp dağları oluştu. Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş işçileri, toplu sözleşme görüşmelerinden bekledikleri zam oranı çıkmayınca grev kararı aldı. İşçiler iş bırakınca bazı mahallelerde çöpler toplanamadı. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı. Vatandaşlar, etrafta oluşan çöp yığınları ve kötü koku nedeniyle CHP'li Kartal Belediyesi'ne tepki gösterdi.

'EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN'

Kartal Belediyesi işçi sendikalarıyla anlaşmaya varamayınca grev sonlanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'grev kırıcı' olarak devreye girdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB'ye bağlı İSTAÇ ekipleri Kartal'a gönderildi. İBB ekiplerine tepki gösteren grevdeki işçiler "Kartal Belediyesi işçileri grevdeyken Ekrem İmamoğlu işçilerini gönderip grev kırıcılığı yapıyor. İşçinin ekmeğiyle oynamayın" diyerek isyan etti. İşçiler, İSTAÇ'taki meslektaşlarına da "Binin arabanıza gidin" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine İBB ekibi bölgeden ayrıldı. Grev kırıcı ifadesi, devam eden bir greve rağmen çalışan ya da dışarıdan getirilerek işleri sürdüren kişilere deniliyor.

DÖRT İLÇEDEN DE DESTEK

CHP'li Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe belediyeleri de işçilerin grevini kırmak için Kartal'a çöp kamyonu gönderdi.

CHP'Lİ ÜÇ BELEDİYEDE DAHA GREV

Kartal Belediyesi DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'yla önceki gün sözleşme imzaladı. Ancak toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen dört Genel-İş şubesi, ortak açıklama yaptı. Bugünden itibaren Kartal'a ek olarak Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir belediyelerindeki işçilerin de greve gideceği duyuruldu.

CHP'YE ÜYE OLMAYAN MEMURU ÇÖPLÜĞE SÜRGÜN ETTİLER!

Aydın'da CHP'li Söke Belediyesi'nin mali işler biriminde çalışan Malik Şanlı, 'CHP'ye üye ol' talimatına karşı geldiği için çöp toplama işine sürgün edildi. Tazminatsız istifaya zorlandığını belirten Şanlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'ye üye olmasını isteyen yöneticilerine "15 yıllık parti üyesiydim.

'EKMEĞİNİ BEN VERİYORUM'

Desteklemediğim aday gösterince istifa ettim" dediğini; bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın kendisini makamına çağırıp azarladığını iddia etti. Arıkan'ın "Ekmeğini ben veriyorum" diyerek odadan kovduğu Şanlı, yarım saat sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne çöp toplama işine sürgün edildiğini belirten bir kağıt aldığını; altında da başkanın imzası olduğunu söyledi. Hemen yeni görevine başlaması bildirilen Malik Şanlı, "Bel fıtığımın olduğunu belirttim. 'Bizde fıtığı olan çok ve çalıştırıyoruz' yanıtını verdiler" diye konuştu.

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