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Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Akyıldız tutuklandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıldır firari olarak aranan ve dün gözaltına alınan eski hakim Yaşar Akyıldız, tutuklandı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Akyıldız tutuklandı
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FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıldır firari olarak gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan Akyıldız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Akyıldız, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yaşar Akyıldız, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

  • FETÖ yargı yapılanması
  • Yaşar Akyıldız tutuklandı
  • eski hakim firari

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