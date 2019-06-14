Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8779
  • 6,6069
  • 254.797
  • 90.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gri kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, ‘aranan teröristler’ listesinde 'gri' kategoride yer alan bir hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yakın bir yayın organının Sultangazi’deki irtibat bürosuna bugün öğle saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat polisleri ve helikopter eşliğinde yapılan operasyonda yol tamamen trafiğe kapatılırken, baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’linin yakalandığı öğrenildi.
 
Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konulduğu öğrenildi.
 
Terör polisince gözaltına alınan 4 DHKP-C’linin, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildiği belirtiliyor.
 
Örgüt üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan ortak canlı yayın açıklaması

Başkan Erdoğan'dan ortak canlı yayın açıklaması

Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Org. Güler'den Alan ve Akit TV'ye tazminat davası

Org. Güler'den Alan ve Akit TV'ye tazminat davası

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zamanlaması manidar

Saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zamanlaması manidar

Dev projede sona gelindi! İki il arası 40 dakikaya düşüyor

Dev projede sona gelindi! İki il arası 40 dakikaya düşüyor

Başkan Erdoğan: Belediye başkan adayı olarak henüz devleti tanımamış

Başkan Erdoğan: Belediye başkan adayı olarak henüz devleti tanımamış

'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'

'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu´nun skandal talimatının görüntüleri ortaya çıktı, mazbatayı alır almaz...

İmamoğlu´nun skandal talimatının görüntüleri ortaya çıktı, mazbatayı alır almaz...

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...

Çarpıcı açıklama: Havada uçuşan cisimler gördük

Çarpıcı açıklama: Havada uçuşan cisimler gördük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA