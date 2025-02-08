Gri kategoride yer alan teröristler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-45" operasyonuyla yakalandı.Ayrıntılar geliyor...
⬜️ Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2025
❌ Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-45" operasyonuyla yakalandı❗️
Son terörist etkisiz hale... pic.twitter.com/beDl6PfZze