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Gri kategoride yer alan teröristler yakalandı

Gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonuyla yakalandı.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2025 Cumartesi 08:23 - Güncelleme:
Gri kategoride yer alan teröristler yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-45" operasyonuyla yakalandı.

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